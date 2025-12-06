LPI-GTH: Betrunken auf gestohlenem Fahrrad unterwegs
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Freitag Nacht wurde ein 20jähriger Radfahrer in der August-Broemel-Straße in Arnstadt einer Polizeikontrolle unterzogen.
Ein mit dem jungen Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,7 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass das Fahrrad zur Fahndung steht.
Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Beschlagnahme des Fahrrades und die Anzeigenerstattung wegen Trunkenheit im Verkehr. (tb)
