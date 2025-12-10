Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Trappenkamp - Unbekannte Täter stehlen Bargeld bei Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Trappenkamp (ots)

Am 09.12.2025 (Dienstag) ist es zwischen 11.00 Uhr und 19.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Gönnebeker Ring gekommen. Der oder die Täter erlangten hierbei einen Bargeldbetrag in nicht bekannter Höhe.

Im Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Haus und durchsuchten es nach Wertsachen. Hierbei fanden sie einen Bargeldbetrag in nicht benannter Höhe und nahmen diesen an sich. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung.

Die Ermittler bei der Kriminalpolizei hoffen nun auf Hinweise zu ungewöhnlichen Auffälligkeiten in Tatzeit- und Tatortnähe. Diese können unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell