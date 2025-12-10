Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Barmstedt - Täter fliehen mit auffälligem Pkw nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei hofft auf weitere Zeugenhinweise

Barmstedt (ots)

Am 09.12.2025 (Dienstag) ist es in der Feldstraße zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Drei Täter flohen anschließend mit einem dunklen Pkw in Richtung Mühlenstraße.

Gegen 20.30 Uhr versuchten drei unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße einzusteigen. Nachdem Anwohner durch Rufen auf sich aufmerksam gemacht hatten, flüchteten die Personen mit einem in der Nähe abgestellten dunklen Pkw. Ersten Hinweisen zufolge hatte der Pkw einen auffälligen breiten roten Streifen, der sich über Dach und Motorhaube erstreckte. Zur Täterbeschreibung ist lediglich bekannt, dass einer der Männer einen hellen Mantel getragen haben soll.

Die Ermittlungen zur vorliegenden Tat werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise können dort über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

