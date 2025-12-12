Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Trappenkamp - Einbruch in Spielhalle: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Trappenkamp (ots)

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg ermittelt derzeit nach einem Einbruch in eine Spielhalle in Trappenkamp in der Straße Am Markt.

Am Freitag (12. Dezember 2025) verschafften sich unbekannte Täter zwischen 03:40 Uhr und 03:50 Uhr vermutlich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten der Spielothek. In der Folge gelang es den Tätern, drei Spielautomaten zu öffnen und das darin befindliche Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich zu entwenden.

Nach der Tat flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die eingesetzten Polizeikräfte blieben erfolglos.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer in der Nacht zum Freitag verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Spielhalle gemacht hat oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich umgehend zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04551-8840 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell