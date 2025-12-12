Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Brande-Hörnerkirchen - Diebstahl von Schmuck nach Einbruch in Einfamilienhaus

Brande-Hörnerkirchen (ots)

Am Donnerstag (11.12.2025) ist es tagsüber im Drosselkamp zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem Schmuck entwendet wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Pinneberg verschafften sich unbekannte Täter in einem Zeitraum von 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zugang zum Wohnhaus und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Mit einem Schmuckkasten entfernte man sich wieder vom Tatort. Der Inhalt des Kastens konnten bisher nicht genau benannt werden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen in Tatortnähe. Sachdienliche Mitteilungen zur Tat werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell