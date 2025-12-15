Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Unbekannter überfällt morgens einen Kiosk im Supermarkt

Uetersen (ots)

Am Samstagmorgen (13.12.2025) ist es in der Straße Großer Sand zu einem Raubüberfall gekommen, bei dem ein unbekannter Täter Bargeld erlangte.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Pinneberg betrat kurz nach Ladenöffnung gegen 08:20 Uhr ein unbekannter Mann den Supermarkt und begab sich im Eingangsbereich zu einem Tabakwaren-Kiosk. Unter Vorhalt einer vermutlichen Schusswaffe forderte der Täter einen Mitarbeiter zur Herausgabe von Bargeld auf. Mit einem vierstelligen Eurobetrag entfernte sich der Mann zu Fuß zügig in Richtung Großer Sand.

Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten den Flüchtigen, der mit einer grauen Kapuzenjacke, dunkler Cappy und schwarzer Hose bekleidet war, im Rahmen einer umfangreichen Fahndung nicht mehr antreffen. Der Täter verdeckte sein Gesicht mit dunklem Stoff. Die Statur sowie Körpergröße wurden als schlank und eher etwas kleiner mit ca. 170 cm beschrieben.

Der Kiosk-Angestellte blieb unverletzt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren mit dem Vorwurf der schweren räuberischen Erpressung ein und die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um Zeugenhinweise.

Wer kann den Mann weitergehend beschreiben? Wer kann Aussagen zum Fluchtweg des Täters treffen oder gibt es Hinweise auf ein Fluchtfahrzeug, das möglicherweise im Nahbereich des Tatortes abgestellt wurde? Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04101 202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell