Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kallstadt - 17-Jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Kallstadt (ots)

Am Montag, den 08.12.2025, kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Leistadter Straße kurz vor dem Ortseingang Kallstadt. Ein 17-Jähriger Leichtkraftrad-Fahrer befuhr an seinem Geburtstag die Leistadter Straße von Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung Kallstadt. In einer Linkskurve verlor der Jugendliche aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Zweirad, sodass er mit dem rechten Bordstein kollidierte, stürzte und ca. 15 Meter über die Fahrbahn schlitterte. Hierdurch erlitt der Fahrer einen Beinbruch und mehrere leichte Verletzungen am Oberkörper. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht, wo er weiter medizinisch behandelt wird. Andere Fahrzeuge waren nicht am Unfall beteiligt, es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell