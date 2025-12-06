PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht: Halter eines weißen Pkw gesucht

Haßloch (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten weißen Pkw, der am 04.12.2025 gegen 15:14 Uhr in der Pestalozzistraße oder Waldstraße in 67454 Haßloch am rechten Fahrbahnrand geparkt war.

An dem Fahrzeug könnte es im genannten Zeitraum zu einer Beschädigung am linken Außenspiegel gekommen sein. Es besteht der Verdacht, dass der Pkw möglicherweise in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde, dessen Verursacher sich anschließend entfernte.

Die Polizei sucht nun den Halter bzw. die Fahrerin oder den Fahrer des weißen Pkw sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem beschädigten Fahrzeug machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Jäger, Polizeihauptkommissar

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

