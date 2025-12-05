PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Mal Unfallflucht - Zeugen gesucht!

POL-PDNW: Zwei Mal Unfallflucht - Zeugen gesucht!
Kleinkarlbach (ots)

Gestern (04.12.25) stellte eine Anwohnerin gegen 09:30 Uhr einen Sachschaden an ihrem Haus Ecke Hauptstraße/Röthenbacher Straße fest. Aufgrund der Beschädigung im Bereich des Daches steht zu vermuten, dass ein entsprechend hohes Fahrzeug den Schaden verursacht hat. Möglicherweise wurde dieses schädigende Ereignis von anderen Verkehrsteilnehmern beobachtet, denn etwa drei Stunden vor Feststellung des Schadens sei ein lauter Knall, gefolgt von einem Hupen zu vernehmen gewesen.

Ebenfalls gestern, gegen 11:40 bog ein Gespann, bestehend aus Zugmaschine mit Auflieger von der Flurystraße nach rechts in die Hauptstraße ein. Dabei kam es zum Streifschaden an dem Eckhaus Hauptstraße/Flurystraße. Außerdem wurden Verkehrszeichenschilder beschädigt. Näheres zu dem Gespann ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet in beiden Fällen mögliche Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

