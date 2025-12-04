Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Brennender LKW auf der A6
Laumersheim (ots)
Am Donnerstag, den 04.12.2025, geriet gegen 17:40 Uhr auf der A6, am Laumersheimer Stich, ein LKW in Vollbrand. Hierbei handelte es sich um einen Sattelschlepper mit Tankauflieger, wobei das Führerhaus vollständig ausbrannte. Der Tankauflieger, welcher nicht mit gefährlichen Gütern beladen war, wurde lediglich leicht beschädigt. Verletzt wurde durch den Brand glücklicher Weise niemand. Die Brandursache ist bis dato unbekannt.
Die Richtungsfahrbahn Kaiserslautern war zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und der Anschlussstelle Grünstadt aufgrund der Löscharbeiten für etwa eine Stunde gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen am Fahrzeugwrack vorbeigeleitet werden. Hierdurch kam es auf dem Streckenabschnitt zu teilweise erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und Stau.
Im Einsatz waren neben der Polizeiautobahnstation Ruchheim auch Beamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, die Autobahnmeistereien Ruchheim und Wattenheim sowie die Feuerwehren Frankenthal und Grünstadt.
