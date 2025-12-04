PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bobenheim) - möglicher Einbruchsversuch in Wohnung

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 21.11.2025 wurde die Polizei wegen eines möglichen Einbruchs in einer Wohnung in Bobenheim am Berg verständigt. Eine Angehörige der älteren Bewohnerin hatte festgestellt, dass eine von innen eingehängte Sicherungskette aus ihrer Wandverankerung gerissen war. Weitere Beschädigungen an der Wohnungstür konnten nicht festgestellt werden.

Die Wohnung wurde durch die Einsatzkräfte überprüft. Hinweise auf ein Eindringen oder entwendete Gegenstände ergaben sich nicht. Hof und Treppenhaus waren während der Abwesenheit frei zugänglich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerk-heim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

