POL-PDNW: Bagger auf der Bundesautobahn 6

Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz kam auf der Autobahn 6 bei Grünstadt für Beamte der Autobahnpolizei Ruchheim. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten, dass ein großer Bagger auf der Autobahn in Richtung Kaiserslautern unterwegs sei. Besonders gefährlich war die Situation, da auf dem ohnehin unübersichtlichen Autobahnabschnitt am "Neuleininger Stich" kein Standstreifen vorhanden ist. Letztlich konnte der Bagger durch die Beamten festgestellt werden und in der Nothaltebucht bei Neuleiningen einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer, ein 47-jähriger Bauunternehmer aus dem Bereich Alzey, gab an, dass er sich in Grünstadt verfahren habe und versehentlich auf die Autobahn aufgefahren sei. Als ihm sein Fehler aufgefallen war, schienen ihm die Alternativen zu gefährlich zu sein, weswegen er seine Fahrt fortsetzte. Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum konnten bei dem Fahrer nicht festgestellt werden, allerdings ist der 47-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, die ihn zum Führen des Baggers berechtigt. Zudem ist das Befahren der Autobahn mit dem Bagger nach § 18 StVO aufgrund der zu geringen erreichbaren Höchstgeschwindigkeit ohnehin nicht gestattet. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Der Bagger wurde letztlich mittels eines Tiefladers von der Autobahn verbracht.

