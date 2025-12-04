Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Großkontrolle A 61 Fahrtrichtung Süden in Höhe Lambsheim - Parkplatz "Auf dem Hirschen"

Ludwigshafen/Ruchheim (ots)

Am Mittwoch, 03.12.2025, wurde im Zeitraum von 18:00 bis 0:00 Uhr eine Großkontrolle der Polizeiautobahnstation Ludwigshafen-Ruchheim auf der A 61, zwischen den Autobahnkreuzen Frankenthal und Ludwigshafen auf dem Parkplatz "Auf dem Hirschen" durchgeführt. Gemeinsam mit dem Zoll, Kräften der Polizeidirektion Neustadt, der zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Neustadt und weiteren Unterstützungskräften, wurde auf dem Parkplatz eine feste Kontrollstelle eingerichtet. Ziel der Maßnahme war es unter anderem die Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführenden zu überprüfen, sowie die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge sicherzustellen. Parallel dazu überprüfte der Zoll die angehaltenen Verkehrsteilnehmer auf zollrechtliche Verstöße. Insgesamt wurden 74 Fahrzeuge und 130 Personen kontrolliert. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten folgende Verstöße fest: Ein Vergehen nach dem Aufenthaltsgesetz, drei Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz, vier Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz, wobei in einem Fahrzeug 1,3 KG Marihuana gefunden wurden, in einem weiteren Fahrzeug rund 300g, zwei Vergehen nach dem Waffengesetz und ein Vergehen nach § 315b STGB - gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Weiterhin wurden sieben Verkehrsteilnehmer eine Blutprobe entnommen, da sie unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln am Verkehr teilgenommen hatten. Auch der Zoll hat mehrere Delikte in eigener Zuständigkeit festgestellt - unter anderem ein illegal eingeführtes Kraftfahrzeug. Die enge Zusammenarbeit verschiedener polizeilicher Fachrichtungen (Experten zur Drogenerkennung, zur Erkennung von Fälschungsdelikten und Eigentumskriminalität) sowie den Fachleuten des Zolls, erzeugte positive Effekte und trug entscheidend zum Erfolg der Maßnahme bei. Insgesamt wertet die Polizeiautobahnstation Ruchheim die Großkontrolle als wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit und zur inneren Sicherheit. Weitere Kontrollen in diesem Rahmen werden auch zukünftig geplant.

