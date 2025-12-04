PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruch in Werkstatt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 02.12.2025 19:30 Uhr bis 22:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Firma in der Gustav-Kirchhoff-Straße in Bad Dürkheim. An zwei Türen der Werkstatt stellten die Polizeibeamten frische Aufbruchspuren fest. Ob die bislang unbekannten Täter die Werkstatt betreten haben, ist derzeit unklar. Nach erster Einschätzung wurde nichts entwendet. Auf der Rückseite des Gebäudes konnten mögliche Schuhspuren gesichert werden. Vorhandene Videoaufzeichnungen wurden gesichtet, gesichert und sind Teil der aktuellen Ermittlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

