POL-PDNW: Unfallflucht im AVG-Kreisel - Zeugen gesucht

BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum von 02.12.2025 19:30 Uhr bis 22:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Firma in der Gustav-Kirchhoff-Straße in Bad Dürkheim. An zwei Türen der Werkstatt stellten die Polizeibeamten frische Aufbruchspuren fest. Ob die bislang unbekannten Täter die Werkstatt betreten haben, ist derzeit unklar. Nach erster Einschätzung wurde nichts entwendet. Auf der Rückseite des ...

mehr