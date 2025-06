Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verpasse es nicht! Blaulicht-Action-Day am 28. Juni in Einbeck - Dein Platz wartet!

Northeim (ots)

Einbeck (mil)

Erlebe die Welt der Blaulichtorganisationen hautnah! Am Samstag, den 28. Juni 2025, öffnen Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, THW und DLRG gemeinsam ihre Türen auf dem Festplatz an der Twetge in Einbeck. Ab 09.00 Uhr erwartet dich ein Tag voller Action und spannenden Einblicken.

Dein Weg ins Ehrenamt oder zum Traumberuf? Jugendliche und Interessierte können sich intensiv über die vielfältigen Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten sowie das Ehrenamt bei den Blaulichtorganisationen informieren. Nutze die Gelegenheit, direkt mit erfahrenen Kräften zu sprechen und all deine Fragen zu stellen.

Achtung: Nur noch wenige Plätze frei! Die Teilnahme ist auf 60 Personen begrenzt - die Zeit wird knapp! Sichere dir deinen Platz für den Blaulicht-Action-Day und melde dich sofort an. Alle Details und das Anmeldeformular findest du unter: www.blaulicht-action-day.de

Interessierte Besucher- und Besucherinnen haben die Möglichkeit die Einsatzszenarien mit zu verfolgen und sind herzlichen Willkommen.

