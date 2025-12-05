POL-PDNW: Diebstahl auf Baustelle - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 19.11.2025, gegen 17:45 Uhr kam es im "AVG-Kreisel", Neustadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen Transporter und einem grauen BMW. Der weiße Transporter entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Mußbach. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr