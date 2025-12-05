PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl auf Baustelle - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 03.12. auf den 04.12.2025 von einer Baustelle an der B39, Höhe Louis-Escande-Straße, einen Aufbruchhammer. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

