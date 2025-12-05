Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Diebstahl auf Baustelle - Zeugen gesucht
Neustadt/Weinstraße (ots)
Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 03.12. auf den 04.12.2025 von einer Baustelle an der B39, Höhe Louis-Escande-Straße, einen Aufbruchhammer. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
