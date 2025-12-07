PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Weisenheim am Berg (ots)

Am 06.12.2025 im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 21:15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Wingertsberg in Weisenheim am Berg ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein Gesamtschaden von ca. 7500 EUR entstanden sein. Die Täter drangen demnach durch Aufhebeln eines Fensters in das Objekt ein.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, setzen sich bitte mit der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de bzw. mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322 963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung.

So schützen Sie sich vor Einbrechern:

   - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - 
     schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.
   - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. 
     Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
   - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher 
     finden jedes Versteck.
   - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den 
     Schließzylinder aus.
   - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem 
     Nachbargrundstück.
   - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 
     Polizei.
   - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in 
     sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de oder unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstr. Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon 06322 963-0
Telefax 06131/4868-8185
pibadduerkheim@polizei.rlp.de

SB: T. Keßler, Polizeikommissar

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 10:44

    POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht: Halter eines weißen Pkw gesucht

    Haßloch (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten weißen Pkw, der am 04.12.2025 gegen 15:14 Uhr in der Pestalozzistraße oder Waldstraße in 67454 Haßloch am rechten Fahrbahnrand geparkt war. An dem Fahrzeug könnte es im genannten Zeitraum zu einer Beschädigung am linken Außenspiegel gekommen sein. Es besteht der Verdacht, dass der Pkw möglicherweise in einen Verkehrsunfall verwickelt ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 15:19

    POL-PDNW: Diebstahl auf Baustelle - Zeugen gesucht

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 03.12. auf den 04.12.2025 von einer Baustelle an der B39, Höhe Louis-Escande-Straße, einen Aufbruchhammer. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße Telefon: 06321-854-0 E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 14:35

    POL-PDNW: Unfallflucht im AVG-Kreisel - Zeugen gesucht

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 19.11.2025, gegen 17:45 Uhr kam es im "AVG-Kreisel", Neustadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen Transporter und einem grauen BMW. Der weiße Transporter entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Mußbach. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren