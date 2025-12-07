Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Weisenheim am Berg (ots)

Am 06.12.2025 im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 21:15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Wingertsberg in Weisenheim am Berg ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein Gesamtschaden von ca. 7500 EUR entstanden sein. Die Täter drangen demnach durch Aufhebeln eines Fensters in das Objekt ein.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, setzen sich bitte mit der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de bzw. mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322 963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung.

So schützen Sie sich vor Einbrechern:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de oder unter www.polizei-beratung.de.

