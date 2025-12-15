Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Festnahmen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Schenefeld (Pinneberg) (ots)

Am Mittwoch (10. Dezember 2025) kam es mutmaßlich in der Zeit zwischen 17:00 und 18:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Rosenweg in Schenefeld. Die bislang unbekannten Täter begingen die Tat, indem sie gewaltsam in das Einfamilienhaus eindrangen und Wertgegenstände entwendeten.

Gegen 23:30 Uhr konnten im Rahmen der verstärkten Streifenpräsenz durch Polizeikräfte mehrere unbekannte Personen mit einem Pkw in Tatortnähe angetroffen werden. Die Personen waren offenbar dabei, die nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf dem Nachbargrundstück deponierten Wertgegenstände aus dem Tatobjekt zu verladen. Bei der versuchten Kontrolle flüchteten die Personen in alle Richtungen, insbesondere über angrenzende Grundstücke und rückwärtige Bereiche des Tatorts.

Zwei Täter konnten schließlich im Rahmen der Verfolgung durch die eingesetzten Kräfte festgenommen werden und wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe dem Haftrichter beim Amtsgericht Itzehoe vorgeführt. Die Wertsachen konnten durch die Polizei der vorangegangenen Einbruchstat im Rosenweg als Stehlgut zugeordnet werden. Im Rahmen der Vorführung erließ ein Richter beim Amtsgericht Itzehoe Haftbefehle gegen die beiden Männer. Bei den festgenommenen Personen handelt es sich um zwei albanische Staatsangehörige, 26 und 29 Jahre alt, die anschließend in die Justizvollzugsanstalt verbracht wurden.

Die beiden Beschuldigten müssen sich nun wegen des Verdachts des schweren Wohnungseinbruchdiebstahls und der 29-Jährige zusätzlich wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte im Rahmen der Festnahme verantworten.

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit der Einbruchstat und der anschließenden Flucht weitere tatverdächtige Personen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet mögliche Zeugen und alle Anwohner im Umkreis des Tatorts, insbesondere in den Bereichen der Straßen Rosenweg/Asternweg und angrenzende Gebiete, um Unterstützung bei der Ermittlungsarbeit. Es liegen bereits Videoaufnahmen von einigen Anwohnern vor, die die Flucht der Täter dokumentiert haben.

Um weitere Hinweise zu erhalten, werden alle Anwohner gebeten, ihre Kameras und Aufzeichnungsgeräte zu überprüfen und etwaige Aufnahmen der Tatzeit zwischen 17:00 und 18:00 Uhr sowie in den Stunden nach der Fluchtzeit nach 23:30 Uhr zu überprüfen.

Hinweise können telefonisch unter 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

