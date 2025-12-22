PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenhinweise erbeten

Pforzheim (ots)

Am Freitag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Nordstadt eingebrochen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat die Täterschaft zwischen 13 Uhr und 16 Uhr das in der Grashofallee gelegene Wohngebäude. Über ein aufgehebeltes Fenster hatte man sich Zugang verschafft und das Inventar durchsucht. Mit erbeutetem Schmuck im mittleren fünfstelligen Eurobetrag konnte die Täterschafft unerkannt fliehen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 11:00

    POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

    Baiersbronn (ots) - Von Samstag auf Sonntag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Baiersbronn einen geparkten PKW und flüchtete unerkannt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen parkte der Opel-Fahrer gegen 19:00 Uhr ordnungsgemäß sein Fahrzeug im Bereich der Freudenstädter Straße. Nachdem der Opel-Fahrer sonntags gegen 02:00 Uhr zu seinem ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:44

    POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

    Empfingen (ots) - In der Zeit von Samstagmorgen bis Sonntagabend ist es in Empfingen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Ahornweg gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 19:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher sämtliche ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:35

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Weihnachtsgeschenke gestohlen - Polizei sucht Zeugen

    Remchingen (ots) - Im Laufe des Freitages ist es im Ortsteil Wilferdingen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 18:15 Uhr gewaltsam über die Terassentür Zutritt zu dem Anwesen in der Hans-Thoma-Straße. Hier erbeuteten die dreisten Diebe alle bereits unter dem Weihnachtsbaum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren