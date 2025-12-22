Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenhinweise erbeten

Pforzheim (ots)

Am Freitag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Nordstadt eingebrochen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat die Täterschaft zwischen 13 Uhr und 16 Uhr das in der Grashofallee gelegene Wohngebäude. Über ein aufgehebeltes Fenster hatte man sich Zugang verschafft und das Inventar durchsucht. Mit erbeutetem Schmuck im mittleren fünfstelligen Eurobetrag konnte die Täterschafft unerkannt fliehen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

