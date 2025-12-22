PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Horb am Neckar (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Horb am Neckar zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Neckarstraße gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 03:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Speiselokal, indem sie ein Fenster aufhebelten. Durch die Geräusche wurde eine Anwohnerin auf die offenbar zu dritt agierenden Täter aufmerksam und verständigte umgehend die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Tatverdächtigen und entfernten sich mutmaßlich mit einem schwarzen Sprinter in Richtung der Christopherus-Brücke.

Ob und was entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zu dem genannten Fahrzeug im Bereich der Neckarstraße geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

