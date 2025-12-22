PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Egenhausen - Einbruch in Einfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

Egenhausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich Unbekannte Zutritt in ein Einfamilienhaus verschafft.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen versuchten bislang unbekannten Täter zwischen 15:20 Uhr und 17:30 Uhr zunächst über durch Aufhebeln eines Fensters in das Hausinnere zu gelangen. Nachdem das misslang, wurde mit einem großen Stein die Scheibe der Terrassentüre eingeschlagen. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht. Etwas Wertvolles konnten die Unbekannten jedoch nicht erbeuten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 07231/186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Fabian Ottburg, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

