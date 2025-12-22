Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Enzkreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, ist es im Ortsteil Stein zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich unbekannte Täterschaft gegen 04:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem in der Keltenstraße gelegenen Anwesen. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Zimmer durchwühlt. Ob und was genau sie entwendet haben, sowie die Höhe des möglichen Schadens ist derzeit noch unklar und ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Pforzheim bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

