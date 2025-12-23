Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Einbruch in Wohnanwesen - Zeugen gesucht

Bad Liebenzell (ots)

Am Montagabend ist es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand nutzte eine bislang unbekannte Täterschaft die Abwesenheit einer Gassirunde aus. Die Einbrecher drangen im Zeitraum zwischen 18:45 Uhr bis 19:40 Uhr, gewaltsam in eine südlich von Bad Liebenzell am Waldrand gelegene Wohnung ein. Im Inneren durchwühlte die unbekannte Täterschaft sämtliche Räume, entwendeten Bargeld und Wertgegenstände. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten. Die Höhe des Diebesgutes beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 07231/186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

