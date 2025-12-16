PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Begegnungsverkehr

Gummersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hülsenbusch wurde am Montag (15. Dezember) ein 59-jähriger Gummersbacher leicht verletzt. Der Opel-Fahrer fuhr gegen 8:15 Uhr auf der Schwarzenberger Straße von Hülsenbusch in Richtung Wegescheid, als es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Linienbus eines 47-jährigen Wiehlers kam. Der 59-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 08:38

    POL-GM: Fußgängerin in Oberbantenberg angefahren

    Wiehl (ots) - Am Montag (15. Dezember) kam es in Oberbantenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Gegen 16 Uhr war eine 24-jährige Wiehlerin mit ihrem Audi auf der Oberbantenberger Straße in Richtung Hunstig unterwegs. In Höhe einer Bushaltestelle kollidierte sie mit einer 14-jährigen Fußgängerin aus Wiehl, die vor ihr auf die Fahrbahn trat. Die Jugendliche kam mit leichten ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 09:35

    POL-GM: Busfahrer touchiert geparkten Pkw und flüchtet von der Unfallstelle

    Wipperfürth (ots) - Am Freitag (12. Dezember) fuhr ein 47-jähriger Fahrer eines Busses für Menschen mit Behinderungen auf der B237 aus Richtung Wipperfürth kommend in Richtung Marienheide. Auf Höhe eines Autohauses touchierte er gegen 07:30 Uhr einen geparkten Pkw. Anschließend ließ er den Bus stehen und flüchtete zu Fuß. Polizisten trafen den 47-Jährigen im ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 09:35

    POL-GM: Diebin gibt sich als Deutsche Rote Kreuz Mitarbeiterin aus

    Radevormwald (ots) - Am Sonntag (14. Dezember) klingelte es bei einer Seniorin in der Wiesenstraße. Als die 90-Jährige die Tür öffnete, stand eine unbekannte Frau vor der Tür und gab an, vom Deutschen Roten Kreuz zu sein und, dass sie den Notrufknopf überprüfen müsse. Die beiden Frauen setzten sich für ein Gespräch an einen Tisch, anschließend verließ die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren