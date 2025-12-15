Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebin gibt sich als Deutsche Rote Kreuz Mitarbeiterin aus

Radevormwald (ots)

Am Sonntag (14. Dezember) klingelte es bei einer Seniorin in der Wiesenstraße. Als die 90-Jährige die Tür öffnete, stand eine unbekannte Frau vor der Tür und gab an, vom Deutschen Roten Kreuz zu sein und, dass sie den Notrufknopf überprüfen müsse. Die beiden Frauen setzten sich für ein Gespräch an einen Tisch, anschließend verließ die Unbekannte die Wohnung. Die Seniorin ging dann zu ihrer Nachbarin. Gemeinsam kontaktierten sie das Deutsche Rote Kreuz, die eine Überprüfung verneinten. Später fiel der 90-Jährigen auf, dass eine Uhr und Goldschmuck fehlten. Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Sie war etwa 1,60 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Laut der Seniorin hatte sie ein südländisches Erscheinungsbild und trug ihre langen, schwarzen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Bekleidet war die Unbekannte mit einem T-Shirt mit Zeichen des Deutschen Roten Kreuzes sowie einer weißen Hose und weißen Schuhen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

