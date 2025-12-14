Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall auf der L94 mit vier Leichtverletzten

Morsbach

Am Freitagabend (12. Dezember, 19:10 Uhr) kam es auf der L94 am Abzweig "Eichardsdelle" zu einem Autounfall mit vier Leichtverletzten. Eine 20-jährige Audi-Fahrerin aus Bonn fuhr auf der L94 und beabsichtigte, in die Straße "Eichardsdelle" abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda eines 19-Jährigen aus Morsbach. Der 21-jährige Beifahrer der Bonnerin musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Die beiden Fahrer sowie der 21-Jährige und der 17-jährige Beifahrer des Morsbachers zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L94 war für circa anderthalb Stunden voll gesperrt.

