Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher scheitern an Fenstern

Engelskirchen (ots)

In der Tatzeit zwischen 16 Uhr und 19:20 Uhr am Freitag (12. Dezember) versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße nahe der Straße "Zur alten Schule" einzubrechen. Die Unbekannten versuchten, zwei Fenster aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen sie die Scheibe eines der Fenster ein und versuchten, den Fenstergriff zu öffnen. Als auch das nicht gelang, flüchteten die Unbekannten. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

