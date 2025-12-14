Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Scheune
Hückeswagen (ots)
Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen (12./13. Dezember) sind Einbrecher in eine Scheune in der Straße "Westenbrücke" nahe der Kobeshofener Straße eingebrochen. Sie entkamen mit einer Kettensäge der Marke Bosch, einem Kompressor, vier Kompletträdern, Überwachungskameras, einem Router und einer 100-Meter Kabelrolle. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
