Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Quad gestohlen
Lindlar (ots)
Im Zäunchenweg haben Unbekannte zwischen 14 Uhr am Freitag (12. Dezember) und 12 Uhr am Samstag ein orangefarbenes Quad der Marke TAIW mit dem Kennzeichen GM M945 gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
