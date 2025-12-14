POL-GM: Quad gestohlen

Wiehl (ots) - Zwischen 13:30 Uhr und 22:15 Uhr am vergangenen Mittwoch (10. Dezember) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zur Miebach" ein. Nach dem misslungenen Versuch, die Terrassentür aufzuhebeln, schlugen die Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss ein, konnten so den Fensterhebel betätigen und in das Wohnhaus gelangen. In den Räumlichkeiten durchwühlten sie Schränke und Schubladen und ...

mehr