Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Lagerraum
Gummersbach (ots)
Unbekannte hebelten zwischen Montagmittag und Donnerstagmittag (8. - 11. Dezember) gewaltsam die Tür eines Lagerraums in einem Parkhaus in der Gummersbacher Straße Ecke Vosselstraße auf. Dort entwendeten sie einen Laubbläser, einen Helm und einen Kanister.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell