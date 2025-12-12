Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Lagerraum

Gummersbach (ots)

Unbekannte hebelten zwischen Montagmittag und Donnerstagmittag (8. - 11. Dezember) gewaltsam die Tür eines Lagerraums in einem Parkhaus in der Gummersbacher Straße Ecke Vosselstraße auf. Dort entwendeten sie einen Laubbläser, einen Helm und einen Kanister.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell