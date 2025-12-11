Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tageswohnungseinbruch in Privatwohnung

Radevormwald (ots)

Am 10. Dezember (Mittwoch) hebelten Unbekannte in der Kreuzstraße in Radevormwald die Terrassentür eines Wohnhauses auf und durchwühlten das gesamte Inventar. Was die Einbrecher erbeuteten, muss noch ermittelt werden. Der Einbruch ereignete sich zwischen 11 Uhr und 15 Uhr.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell