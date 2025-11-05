Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ergebnisse der Auftaktveranstaltung "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit den Schwerpunkten Technischer Zustand der Fahrzeuge und gewerblicher Personen- und Güterverkehr

Rostock (ots)

Im Monat November kontrollieren Einsatzkräfte der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock im Zusammenhang mit der Verkehrskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" Fahrzeugführer in ganz Mecklenburg-Vorpommern zu den aktuellen Schwerpunkten technischer Zustand der Fahrzeuge und gewerblicher Personen- und Güterverkehr. Im Bereich beider Präsidien wurden landesweit zum Auftakt am gestrigen Dienstag (04.11.2025) insgesamt mehr als 460 Fahrzeuge an fast 40 Kontrollorten kontrolliert. Dabei waren knapp 100 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Es konnten unter anderem fast 100 Verstöße aufgrund technischer Mängel bezüglich der Beleuchtung, der Bereifung und sonstigen Auffälligkeiten am Fahrzeug festgestellt werden. Weiterhin wurden für den Schwerpunkt gewerblicher Personen- und Güterverkehr mehr als 80 Lkw aus Deutschland und der EU kontrolliert. Dabei wurden etwa 30 Verstöße unter anderem im Zusammenhang mit technischen Mängeln, Ladungssicherung, fehlenden Dokumenten oder Gefahrgutverstößen aufgenommen. Insgesamt drei Mal wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden bei den gestrigen Kontrollen auch mehr als 50 Verstöße aufgrund der Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt bzw. Überholverstößen festgestellt. Die Polizei wird in den kommenden Wochen weiterhin verstärkt unter den genannten Schwerpunkten kontrollieren.

