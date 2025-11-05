PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Berauschter Autofahrer verursacht Unfall und entfernt sich vom Unfallort

Rüting (LK NWM) (ots)

Am gestrigen Dienstagabend meldete ein Zeuge der Polizei in Grevesmühlen einen Mercedes-Benz, der in der Ortschaft Rüting nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dabei über einen Grünstreifen sowie einen Fahrradweg gefahren sei.

Einsatzkräfte konnten das beschädigte Fahrzeug zwar nicht mehr am Unfallort, jedoch kurz darauf auf dem nur wenige Kilometer entfernten Gelände einer Tankstelle in Upahl feststellen. Auch der 30-jährige Fahrer wurde dort angetroffen.

Ein durchgeführter Drogentest erhärtete den in der Verkehrskontrolle gewonnenen Verdacht des vorangegangenen Betäubungsmittelkonsums. Das Ergebnis fiel positiv auf Kokain aus. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme, die im Klinikum Wismar durchgeführt wurde, an. Zudem stellten sie den Führerschein des Mannes sicher.

Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf einen unteren vierstelligen Betrag beziffert.

Der 30-Jährige muss sich nun wegen der Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

*Insoweit keine anderslautende Erwähnung erfolgt, handelt es sich bei den beteiligten Personen um deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

