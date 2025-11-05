Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung an Schule in Rövershagen

Rövershagen (Landkreis Rostock) (ots)

Gegen 09:50 Uhr kam es nach vorliegenden Informationen im Bereich der Europaschule Rövershagen zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 13-jährigen Jungen, der unvermittelt durch zwei ebenfalls Tatverdächtige im Alter von 14 Jahren angegriffen und verletzt wurde. Alle Beteiligten sind deutscher Herkunft.

Wie den Erkenntnissen der sofort eingeleiteten Ermittlungen entnommen werden kann, sei der Geschädigte nach einer vorherigen verbalen Auseinandersetzung zunächst durch einen Tatverdächtigen festgehalten worden, woraufhin der andere Tatverdächtige mehrmals mit dem Kopf eines Hammers (ohne Stiel) auf den Jungen einschlug. In Folge des Angriffs erlitt der Geschädigte eine starke Kopfplatzwunde sowie weitere Verletzungen im Bereich des Rückens. Der 13-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in die Uniklinik nach Rostock gebracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen Unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell