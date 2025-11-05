PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung an Schule in Rövershagen

Rövershagen (Landkreis Rostock) (ots)

Gegen 09:50 Uhr kam es nach vorliegenden Informationen im Bereich der Europaschule Rövershagen zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 13-jährigen Jungen, der unvermittelt durch zwei ebenfalls Tatverdächtige im Alter von 14 Jahren angegriffen und verletzt wurde. Alle Beteiligten sind deutscher Herkunft.

Wie den Erkenntnissen der sofort eingeleiteten Ermittlungen entnommen werden kann, sei der Geschädigte nach einer vorherigen verbalen Auseinandersetzung zunächst durch einen Tatverdächtigen festgehalten worden, woraufhin der andere Tatverdächtige mehrmals mit dem Kopf eines Hammers (ohne Stiel) auf den Jungen einschlug. In Folge des Angriffs erlitt der Geschädigte eine starke Kopfplatzwunde sowie weitere Verletzungen im Bereich des Rückens. Der 13-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in die Uniklinik nach Rostock gebracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen Unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 13:11

    POL-HRO: Polizei ermittelt nach Brand eines Holzschuppens in Schwerin

    Schwerin (ots) - Am Dienstagabend kam es in einer Kleingartenanlage im Schweriner Stadtteil Neumühle zum Brand eines Holzschuppens. Das Gartenhaus brannte dabei vollständig nieder. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine aufmerksame Spaziergängerin hatte gegen 20:30 Uhr den Brand bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Durch das ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 13:06

    POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Vollbrand einer Dachgeschosswohnung in Kröpelin

    Kröpelin (Landkreis Rostock) (ots) - Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem sich am Morgen des 05.11.2025 zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Kröpeliner Lindenstraße im Landkreis Rostock ereignete. Laut vorliegenden Angaben sei die Polizei gegen 08:30 Uhr über den Sachverhalt informiert worden. Die obere Wohnung des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren