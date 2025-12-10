PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vermeintlicher Helfer wird zum dreisten Dieb

Lindlar (ots)

Ein 46-Jährige wurde am Dienstag (9. Dezember) von einem vermeintlichen Helfer bestohlen. Der 46-Jährige, der auf einen Rollator angewiesen ist, war gegen 11:50 Uhr auf dem Weg von einer Apotheke in der Hauptstraße zu seinem Auto. Als ihm eine Tablettenbox auf den Boden fiel, half der Unbekannte ihm die Tablettenbox aufzuheben, begleitete ihn zu seinem Fahrzeug und half noch den Rollator im Auto zu verstauen. Dabei griff der Unbekannte nach der Geldbörse des 46-Jährigen, entnahm das Bargeld und flüchtete in Richtung Kirschbäumchenweg. Der Unbekannte war etwa 50 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hatte eine schmächtige Statur, hellbraune, grau melierte, kurze Haare und trug eine graue Trainingshose sowie einen hellbraunen Pullover. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

