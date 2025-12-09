PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 16-Jähriger flüchtet vor Polizei und leistet Widerstand

Wiehl (ots)

Am Dienstag (9. Dezember) wollten Polizisten gegen 2:40 Uhr ein Auto in der Homburger Straße anhalten. Der Fahrer des Opels missachtete die Anhaltezeichen und versuchte zu flüchten. Die Flucht endete in der Straße "An der Krähenhardt", wo es zu einer leichten Kollision zwischen dem flüchtenden Fahrzeug und dem Streifenwagen kam. Der 16-jährige Fahrer aus Wiehl setzte seine Flucht zu Fuß fort, konnte aber von den Polizisten nach kurzer Verfolgung eingeholt und festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete er Widerstand, wodurch die beiden Polizeibeamten leichte Verletzungen davontrugen. Beide sind zurzeit nicht dienstfähig. Bei der Durchsuchung des Autos wurden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren gegen den Wiehler wurden eingeleitet. Er wurde nach Entnahme einer Blutprobe und Feststellung der Personalien wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

