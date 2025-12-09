Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Diebe stehlen Wärmepumpen
Nümbrecht (ots)
Am Montag (8. Dezember) hebelten Unbekannte zwischen 0:30 Uhr und 9 Uhr die Tür einer Lagerhalle in der Hauptstraße auf und stahlen mehrere Wärmepumpen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
