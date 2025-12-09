PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe stehlen Wärmepumpen

Nümbrecht (ots)

Am Montag (8. Dezember) hebelten Unbekannte zwischen 0:30 Uhr und 9 Uhr die Tür einer Lagerhalle in der Hauptstraße auf und stahlen mehrere Wärmepumpen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 09:35

    POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Wiehl (ots) - In der Zeit von Sonntag (7. Dezember), 12 Uhr, bis Montag, 18:45 Uhr, hebelten Einbrecher ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Helmerhausener Straße auf. Sie betraten das Gebäude und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:34

    POL-GM: Zigarettenautomat auf dem Bernberg aufgebrochen

    Gummersbach (ots) - Unbekannte brachen am Montag (8. Dezember) zwischen 16:15 Uhr und 17:45 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Straße Falkenhöhe auf. Die Kriminellen stahlen Bargeld und Zigaretten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:33

    POL-GM: Einbruch in Sporthalle

    Reichshof (ots) - In der Nacht von Sonntag (7. Dezember) auf Montag suchten Einbrecher die Sporthalle der Gesamtschule in Eckenhagen auf. Zwischen 17 Uhr und 5:45 Uhr gelangten sie über das Fenster einer Toilette in die Sporthalle, durchsuchten die Geräteräume und traten die Tür einer Behindertentoilette ein. Die Kriminellen entkamen ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren