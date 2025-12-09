Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus
Wiehl (ots)
In der Zeit von Sonntag (7. Dezember), 12 Uhr, bis Montag, 18:45 Uhr, hebelten Einbrecher ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Helmerhausener Straße auf. Sie betraten das Gebäude und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
