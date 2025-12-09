Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher entkommen ohne Beute
Gummersbach (ots)
In der Zeit von Freitag (5. Dezember) bis Montag versuchten Unbekannte vergeblich, einen Baucontainer im Baustellenbereich an der L98 in Berghausen aufzubrechen. Die Kriminellen beschädigten Rollläden und eine Türklinke. Da es ihnen nicht gelang, in das Innere des Containers zu gelangen, entkamen die Unbekannten ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
