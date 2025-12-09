POL-GM: Einbrecher entkommen ohne Beute

Radevormwald (ots) - Am Sonntagabend (7. Dezember) kam es gegen 18:20 Uhr an der Kreuzung Westfalenstraße Ecke Bahnhofstraße zu einem Unfall zwischen dem Auto eines 52-Jährigen und einer 79-jährigen Fußgängerin. Der 52-Jährige fuhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Poststraße. An der Kreuzung beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der 79-Jährigen. Diese prallte auf die Motorhaube ...

