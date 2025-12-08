Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Radevormwald (ots)

Am Sonntagabend (7. Dezember) kam es gegen 18:20 Uhr an der Kreuzung Westfalenstraße Ecke Bahnhofstraße zu einem Unfall zwischen dem Auto eines 52-Jährigen und einer 79-jährigen Fußgängerin. Der 52-Jährige fuhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Poststraße. An der Kreuzung beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der 79-Jährigen. Diese prallte auf die Motorhaube und stürzte, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. Ein Krankenwagen brachte die 79-Jährige in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell