POL-GM: Einbruch in ehemaliges Schullandheim

Gummersbach (ots) - Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes haben Trickdiebe am Freitag (5. Dezember) gegen 14:30 Uhr einen 88-Jährigen aus Bergneustadt bestohlen. Der Senior hatte einen Einkauf in dem Markt in der Dieringhauser Straße getätigt und wollte gerade nach Hause fahren, als er von einem unbekannten Mann und einer unbekannten Frau angesprochen wurde. Der Unbekannte, der in gebrochenem Deutsch sprach, ...

