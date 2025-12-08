Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in ehemaliges Schullandheim
Bergneustadt (ots)
Zwischen 9 Uhr am Mittwoch (3. Dezember) und 14:30 Uhr am Samstag sind Unbekannte in die Räumlichkeiten des ehemaligen Schullandheimes in der Straße "Zum Dreiort" eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell