Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Trickdiebe überlisten Senior

Gummersbach (ots)

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes haben Trickdiebe am Freitag (5. Dezember) gegen 14:30 Uhr einen 88-Jährigen aus Bergneustadt bestohlen. Der Senior hatte einen Einkauf in dem Markt in der Dieringhauser Straße getätigt und wollte gerade nach Hause fahren, als er von einem unbekannten Mann und einer unbekannten Frau angesprochen wurde. Der Unbekannte, der in gebrochenem Deutsch sprach, packte eine Straßenkarte aus, breitete diese aus und fragte nach einer Wegbeschreibung. Der 88-Jährige forderte die Unbekannten mehrfach auf, zu gehen, was sie schließlich auch taten. Wenige Minuten später, stellte der Senior fest, dass ein Umschlag mit Bargeld entwendet worden war. Der Senior beschreibt die Unbekannten wie folgt: Die Frau hatte einen hellen Teint und blonde, schulterlange Haare. Sie trug einen beigefarbenen Mantel. Der Mann hatte ein südländisches Erscheinungsbild und kurzes schwarzes Haar. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

