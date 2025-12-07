Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht

Hückeswagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (4. Dezember) wurde ein 10-jähriges Mädchen aus Wermelskirchen leicht verletzt. Die Schülerin hatte gegen 7:45 Uhr als Fußgängerin die Beethovenstraße in Richtung Realschule überquert und war dabei von einem schwarzen Auto angefahren worden, das auf der Beethovenstraße in Richtung Kölner Straße fuhr. Die 10-Jährige musste mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Bei dem Auto könnte es sich möglicherweise um einen kleinen SUV gehandelt haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

