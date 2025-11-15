PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste 12-Jährige wieder da

Gießen (ots)

Marburg: Die vermisste Zwölfjährige, Meldung vom 15.11.2025, 00.33 Uhr, ist wieder wohlbehalten zurückgekehrt.

Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen.

   L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

