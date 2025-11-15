POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste 12-Jährige wieder da

Gießen (ots) - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Montag, 10. November 2025 gg. 22.20 Uhr auf der B45. Ein 54-Jähriger Fahrzeugführer aus Schlüchtern befuhr mit seinem Pkw die B45 aus Richtung Ilbenstadt in Richtung Kaichen. Wenige Minuten zuvor wurde dieses Fahrzeug bereits aufgrund einer auffälligen Fahrweise durch einen Zeugen gemeldet. In Höhe ...

mehr