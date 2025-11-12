PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Suche nach vermisster 13-Jähriger

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Suche nach vermisster 13-Jähriger
Gießen (ots)

Wetzlar: Seit Dienstag, 11.11.2025, gg. 22.30 Uhr wird die 13-jährige Alexandra Victoria KONOVALOV, aus einer Wohngruppe in Wetzlar vermisst. Sie wurde dort zuletzt gg. 07.00 Uhr gesehen. Sie sollte dorthin wieder gg. 22.30 Uhr zurückkommen. Zur Personenbeschreibung: sie ist ca. 165cm groß, kräftige Statur, dunkle Haare, der linke Nasenflügel ist gepierct. Zur aktuellen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthalt der Vermissten machen? Wer hat Alexandra Victoria seit ihrem Verschwinden gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar (Tel. 06441/918-0) oder jede andere Polizeidienststelle. In der Anlage befindet sich ein Lichtbild der Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche.

   T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

