Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Tödlicher Verkehrsunfall auf BAB A5

Gießen (ots)

Friedberg/Bad Homburg: Am Sonntag, 02. November 2025 ereignete sich gegen 02.04 Uhr ein tragischer Verkehrsunfall auf der A5, bei welchem ein 49-jähriger Frankfurter tödlich verletzt wurde. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 49-jährige mit seinem BMW zwischen der Anschlussstelle Friedberg und dem Autobahnkreuz Bad Homburg ins Schleudern und prallte hierdurch mit seinem Fahrzeug mehrfach gegen die Schutzplanke sowie gegen die dortige Betonleitwand. Das Fahrzeug kam stark beschädigt zwischen der mittleren und rechten Fahrspur zum Stillstand, so dass der 49-jährige zunächst den Pkw verlassen konnte. Wenige Augenblick später überfuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Suzuki auf der mittleren Fahrspur einen Vorderreifen des BMW, welcher zuvor vermutlich aufgrund des Anstoßes an der Betonleitwand abgerissen wurde. Der 31-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug, schleuderte über die Fahrbahn und erfasste dabei den 49-Jährigen, welcher in diesem Moment nochmals zu seinem verunfallten Fahrzeug zurücklief. Der 49-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass im weiteren Verlauf seinen Verletzungen Krankenhaus erlag. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die A5 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 07.30 Uhr teilgesperrt. Gegen 11.30 Uhr musste die Autobahn nochmals für beide Richtung für ca. 15 Minuten vollgesperrt werden, um Drohnenaufnahmen der Unfallstelle fertigen zu können. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf ca. 88.000 Euro geschätzt.

   C. Thöndel / L. Löw, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

