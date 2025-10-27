Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Gießen: Vermisste 14-jährige aus Linden wieder da
Gießen (ots)
Linden: Die 14-jährige Vermisste aus Linden, Meldung vom 27. Oktober 2025, 12.59 Uhr, ist wieder da.
Die Redaktionen werden gebeten die personenbezogenen Daten und das Lichtbild zu löschen.
L. Löw, Polizeiführin vom Dienst
