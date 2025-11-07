PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste 13-Jährige wieder da

Gießen (ots)

Marburg: Die 13-Jährige aus Marburg, Meldung vom 05.11.2025, 23.27 Uhr, ist wieder da. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen.

   L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 18:43

    POL-GI: Wetteraukreis: Tödlicher Verkehrsunfall auf BAB A5

    Gießen (ots) - Friedberg/Bad Homburg: Am Sonntag, 02. November 2025 ereignete sich gegen 02.04 Uhr ein tragischer Verkehrsunfall auf der A5, bei welchem ein 49-jähriger Frankfurter tödlich verletzt wurde. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 49-jährige mit seinem BMW zwischen der Anschlussstelle Friedberg und dem Autobahnkreuz Bad Homburg ins Schleudern und prallte hierdurch mit seinem Fahrzeug mehrfach gegen ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 20:44

    POL-GI: Landkreis Gießen: Vermisste 14-jährige aus Linden wieder da

    Gießen (ots) - Linden: Die 14-jährige Vermisste aus Linden, Meldung vom 27. Oktober 2025, 12.59 Uhr, ist wieder da. Die Redaktionen werden gebeten die personenbezogenen Daten und das Lichtbild zu löschen. L. Löw, Polizeiführin vom Dienst Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Ferniestraße 8 35394 Gießen Telefon: ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 00:45

    POL-GI: Landkreis Gießen: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 38-jährigen Gießener

    Gießen (ots) - Der seit Donnerstag, 23.10.2025 gg. 22.45 Uhr vermisste 38-jährige konnte erreicht werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten des ehemals Vermissten aus ihren Onlineportalen zu löschen. C.Thöndel (Polizeiführer vom Dienst) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren