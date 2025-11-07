Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste 13-Jährige wieder da
Gießen (ots)
Marburg: Die 13-Jährige aus Marburg, Meldung vom 05.11.2025, 23.27 Uhr, ist wieder da. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen.
L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst
