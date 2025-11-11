Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Wetterau: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B45

Gießen (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Montag, 10. November 2025 gg. 22.20 Uhr auf der B45.

Ein 54-Jähriger Fahrzeugführer aus Schlüchtern befuhr mit seinem Pkw die B45 aus Richtung Ilbenstadt in Richtung Kaichen. Wenige Minuten zuvor wurde dieses Fahrzeug bereits aufgrund einer auffälligen Fahrweise durch einen Zeugen gemeldet. In Höhe der Einmündung zur L3188 kam das Fahrzeug des 54-jährigen aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Pkw einer 48-Jährigen Pkw-Fahrerin aus Niddatal zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarben. Die B45 war für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft wurde zur Ermittlung des Unfallherganges ein Gutachter eingeschaltet. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Aufräumungsarbeiten der Unfallstelle dauern weiterhin an.

C.Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

